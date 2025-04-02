台灣兒童發展調查 逾8成運動時數未達WHO建議標準

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（中央社記者張璦台北2日電）台師大教授張鑑如團隊調查發現，台灣有高達8成多的7、8歲國小低年級兒童，運動時間未達世界衛生組織（WHO）建議的每日1小時標準，建議家長培養孩童運動習慣並參與家務，團隊亦拋出親子運動消費券等構想，盼提升兒童身體動作能力發展。

兒童節將至，國立台灣師範大學幼兒與家庭科學學系教授張鑑如今天出席國科會學術成果系列記者會，分享「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」研究團隊，以台灣學齡前3至6歲，及7、8歲國小低年級兒童的長期追蹤調查資料為依據，解析影響兒童身體動作發展的重要因素。

張鑑如指出，現在有許多科學證據顯示「體力就是腦力」，所謂頭腦簡單、四肢發達的觀念已經過時。事實上，兒童身體動作發展攸關其健康、腦力發展、認知功能、社會適應和學業表現，良好的動作發展不只是能促進體適能，還能增強專注力、提升學習表現，並促進社交互動與情緒調節。

為了解台灣兒童身體動作發展狀況，在國科會支持下，張鑑如團隊針對民國102年4月1日至103年3月31日期間出生的兒童進行抽樣並長期追蹤；學齡前3至6歲樣本數共1175人，學齡7、8歲樣本數共2365人，樣本數的男、女比例大約為51%、49%，問券皆由孩童親生母親填答。

張鑑如團隊調查發現，整體而言，台灣兒童的身體動作能力發展隨著年齡穩定成長，特別是在3至5歲，發展速度較快。不過，在展現不同的身體動作能力時，男女表現又有其長，在學齡前及學齡階段，女孩精細動作表現（比如會自己轉回並轉緊寶特瓶蓋），顯著優於同階段男孩；國小男孩在粗大動作的表現（比如會自己雙腳連續往前跳）則明顯超越同階段女孩。

同時，調查研究發現，兒童的運動種類愈多、時間愈長、強度愈高，其粗大與精細動作的發展也愈好。

然而，團隊調查發現，台灣有高達8成多的7、8歲國小低年級兒童，運動時間未達WHO建議的每日應達1小時（即1週7小時）標準，甚至8歲兒童達標率較7歲兒童為低；台灣達標率不到2成，相比美國國小兒童有42%達標率，落差顯著。

調查亦發現，兒童家事參與種類愈多、時數愈長，其身體動作發展愈好。倒垃圾、曬衣服等家事有助兒童粗大動作發展，擦桌子、摺衣服等則可提升兒童精細動作能力，交錯分工可讓孩童練習不同的動作能力。

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同時，團隊指出，多樣化學習環境也相當重要，家庭若提供培養粗大動作能力的環境，比如帶孩子去逛市場、公園活動、騎腳踏車等的頻率愈高，其粗大動作發展愈好；提供訓練精細動作能力環境，比如玩拼圖、積木、雪花片、繪畫、捏塑等的頻率愈高，其精細動作能力發展愈好。

團隊建議，家長可及早培養孩童運動習慣，注重身體動作的平衡發展，鼓勵孩子參與家務活動，並提供多元學習環境；同時，建議相關教育機構能增加校內兒童身體活動時間，提升體能課程的趣味性，鼓勵孩子在下課和放學後多運動，或許也可透過推動「家庭親子運動消費券」，促進家長與小孩的運動參與，讓台灣兒童在「動」中成長，邁向健康未來。（編輯：張均懋）1140402