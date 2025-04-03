台灣觀光彩繪電車 即起穿梭多倫多鬧區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多2日專電）由台灣觀光署推動的台灣觀光彩繪電車，在多倫多首次風光登場；即日起至5月18日，以動感波浪線條描繪台灣四季風情的台灣觀光彩繪電車，將持續穿梭多倫多市中心鬧區，讓當地民眾感受台灣觀光魅力。

台灣觀光署駐紐約辦事處今天在多倫多舉辦推廣說明會，邀請近百位多倫多旅遊業者及媒體，搶先感受台灣觀光彩繪電車的行車體驗，並分享台灣最新觀光優惠資訊。

台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真、駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬與長榮多倫多分公司代表和眾人一起登上彩繪電車，眼見內外5節車廂全面包覆台灣觀光品牌3.0的沉浸式廣告，大家都很興奮，乘車時忍不住分享彼此對台灣的看法和在台觀光旅遊的美好經驗。

多倫多路面電車（Toronto streetcar system）在北美地區是極具代表性和歷史性的交通工具，11條電車路線天天在市中心主要道路緩緩穿梭，觀光署選擇如此醒目工具主打台灣觀光形象廣告，被許多人認為是極具創意之舉。

梁毅鵬向中央社表示，他年初抵任後持續拜訪多倫多政界、學界及商界，所到之處都有人提到他們去過台灣，經驗難以忘懷，「沒有人不愛台灣，還會推薦他人去台灣，這代表台灣有很多獨特魅力，不只有半導體、珍珠奶茶、自由民主生活方式，還有太多值得探索的地方，吸引人不斷想去台灣體驗」。

在被問到中國不斷對台軍演威嚇，該如何向外界推廣台灣觀光時，梁毅鵬表示，加拿大許多造訪過台灣的政界人士都向他提到，台灣有很多地方值得借鏡和學習，對台灣建設和風土人文特色讚嘆佩服，「我們對台灣理當有更多信心，對鄉土有更多熱愛，這麼美好的地方和生活方式，我們要珍惜它，更要保護它」。

莊靜真表示，台灣的獨特觀光資源對國外旅客吸引力十足，去年北美旅客到台灣的比例，比前年超過20%，美國旅客到訪台灣的比例甚至超過疫情前。

透過 Google News 追蹤中央社

莊靜真指出，為慶祝這次台灣觀光新形象彩繪電車在多倫多上路，觀光署特別與長榮航空及多倫多7家具有台灣元素的知名餐廳合作，並邀請多倫多市民參與「台灣觀光彩繪電車社群媒體挑戰」，不只讓台灣風景隨著觀光彩繪電車穿梭市區，民眾還可搭乘電車在多倫多品嘗多種台灣美食。

與此同時，民眾若拍下台灣觀光彩繪電車照片或與電車合照，上傳至Instagram帳號，並標註主題標籤#WavesofWonder及台灣觀光署北美官方帳號@TaiwanTourism.na，還有機會獲得由長榮航空贊助的多倫多台北來回機票，前往台灣旅遊。（編輯：張芷瑄）1140403

台灣觀光署駐紐約辦事處邀請近百位多倫多旅遊業者及媒體，搶先感受台灣觀光彩繪電車在多倫多的行車體驗。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年4月3日

多倫多當地旅遊業者參加台灣觀光署駐紐約辦事處在多倫多舉辦的推廣說明會，與會者抽中現場摸彩、賓主盡歡。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年4月3日

台灣觀光署駐紐約辦事處在多倫多舉辦說明會，邀請近百位多倫多旅遊業者及媒體，分享台灣觀光彩繪電車行車體驗和台灣最新觀光優惠資訊。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年4月3日

即日起至5月18日，以動感波浪線條描繪台灣四季風情的台灣觀光彩繪電車，將持續穿梭多倫多市中心鬧區。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年4月3日