掌握用人需求 勞動部4月展開首份缺工調查

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）台灣少子化現象帶來缺工潮，但詳細缺工狀況如何卻無實際資料佐證，勞動部4月展開首份缺工調查，並將搭配各產業人力流進率及流出率等資料，預計6月底釋出首份報告。

勞動部為了解事業單位用人需求，從2007年開始每季進行「人力需求調查概況」，不過由於該調查是以問卷詢問對未來1季的人力需求「預估」，長期觀察下來參考價值偏低，因此從今年起停辦。

台灣產業頻喊缺工，但到底哪個產業最缺工、缺什麼工都無相關統計資料，為了瞭解勞動市場實際缺工狀況，勞動部已於4月正式啟動「職位空缺概況調查」。

勞動部統計處處長梅家瑗告訴中央社記者，勞動部規劃4月、7月及10月分別進行一次缺工調查，但受限於預算仍未確定解凍，7月、10月調查時否能進行「還不明朗」，目前確定4月會先進行首次調查，預計6月底對外發布報告。

梅家瑗表示，調查採抽樣方式，預計從全產業包含工業及服務抽樣4000份調查報告來做分析。

而根據調查問卷顯示，所謂的職位空缺是指該單位確實對外公開招募，且尚未補實的現有職缺，不含儲備缺、預估缺、遇缺不補、內部遷補與派駐海外分廠職缺。

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據了解，這次調查報告除了會有職位空缺調查數據外，也會搭配主計總處產業人力流進率、流出率等資料進行綜合分析，了解產業是否真的缺工或是留不住工。

為了瞭解市場缺工狀況，勞動部去年首次嘗試掌握缺工樣態，去年10月中旬釋出首份產業缺工「試查」報告，發現全台約有6.6萬個職缺超過半年找不到人，其中缺工數最多產業為製造業2.1萬個，且國內最缺中階技術工。（編輯：李亨山）1140405