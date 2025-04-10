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越南旅遊博覽會台灣館亮相 圓山飯店密道之旅吸睛

2025/4/10 15:00（4/10 15:23 更新）
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越南國際旅遊博覽會10至13日在河內市舉行，台灣館匯集了來自台灣的近30家業者與單位，規模為這次博覽會之冠。中央社記者陳家倫河內攝 114年4月10日
越南國際旅遊博覽會10至13日在河內市舉行，台灣館匯集了來自台灣的近30家業者與單位，規模為這次博覽會之冠。中央社記者陳家倫河內攝 114年4月10日
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（中央社記者陳家倫河內10日專電）2024年越南赴台旅客人次幾乎恢復至疫情前的水準，來自台灣的數十家觀光業者今天在越南河內市推廣觀光，圓山飯店以密道之旅、珍珠奶茶為賣點，吸引越南旅客目光。

越南國際旅遊博覽會10至13日在河內市舉行，台灣館匯集台灣縣市政府、觀光公協會、旅行社、飯店、渡假村等近30個單位，規模為這次博覽會之冠，越南民眾紛紛在Taiwan字樣的背板上拍照打卡、拿小禮物。

中華民國駐越南代表劉世忠到場向越南民眾介紹台灣的好山好水，包括日月潭、阿里山等，他還特別提到台灣的環島自行車道，對旅客非常安全、友善，台灣的宗教文化很豐富多元，旅客還可以參與媽祖遶境的盛事。

交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，越南一直是台灣很重要的國際旅客來源國，這次台灣共有29個單位、近50人前來擺攤，希望能將台灣最新的旅遊資訊帶給越南的民眾。

周欣毅指出，2024年越南赴台旅客為37萬548人次，已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的92%，今年的目標是希望能有更多越南旅客去台灣，除了旅展外，觀光署還在越南舉辦台越業者的對接會。

圓山飯店是首度參與越南國際旅遊博覽會的台灣觀光業者，圓山飯店業務協理吳依宸表示，圓山飯店配合政策爭取新南向市場客源，這次特別要向越南旅客推廣密道之旅、珍珠奶茶。

吳依宸說，了解到越南民眾很愛拍照，圓山飯店方面近來在飯店內備有許多宮廷服裝，讓旅客可以扮演皇帝、妃子等各式古裝造型，並在飯店的宮殿式建築裡享受穿越時空的感覺與拍照作紀念。

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到場參觀的越南旅客阮喬英（Nguyen Kieu Anh）說，自己對台灣的美食及文化很好奇，不過台灣的簽證似乎不好辦，常耳聞身邊朋友申請不到簽證，不過她們公司已規劃今年去台灣旅遊，走團客行程會方便一點。

台灣館這次還設有美食攤位，讓民眾可以吃到台式豆花，所有原料均來自台灣。此外，還有香包DIY攤位，讓越南民眾將文山包種茶、東方美人茶、桂花、柚子花等依個人喜好搭配出自己最愛的香氣。（編輯：唐佩君）1140410

越南國際旅遊博覽會10至13日在河內市舉行，台灣館10日開幕，現場的舞蹈表演吸引民眾圍觀。中央社記者陳家倫河內攝 114年4月10日
越南國際旅遊博覽會10至13日在河內市舉行，台灣館10日開幕，現場的舞蹈表演吸引民眾圍觀。中央社記者陳家倫河內攝 114年4月10日
圓山飯店首度參與越南國際旅遊博覽會，特別向越南旅客推廣其密道之旅及珍珠奶茶。中央社記者陳家倫河內攝 114年4月10日
圓山飯店首度參與越南國際旅遊博覽會，特別向越南旅客推廣其密道之旅及珍珠奶茶。中央社記者陳家倫河內攝 114年4月10日
中華民國駐越南代表劉世忠（持麥克風者）10日在越南國際旅遊博覽會上向越南媒體與民眾介紹台灣的好山好水。中央社記者陳家倫河內攝 114年4月10日
中華民國駐越南代表劉世忠（持麥克風者）10日在越南國際旅遊博覽會上向越南媒體與民眾介紹台灣的好山好水。中央社記者陳家倫河內攝 114年4月10日
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