歌詩達郵輪滯留沖繩 12日上午返抵基隆港

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（中央社記者余曉涵台北12日電）歌詩達郵輪旗下的莎倫娜號因故障滯留日本沖繩1天，今天上午終於返抵基隆港。業者除原本50元美元賠償外，將再提供100美元賠償金，但旅客須明年底前搭乘歌詩達郵輪航次才能使用。

歌詩達郵輪莎倫娜號8日搭載3000多名旅客從基隆出發，因機械故障停留日本沖繩那霸，昨天上午出發返回基隆港，並在今天上午抵達基隆港。

根據業者發出的聲明，針對被滯留在沖繩的3000多名旅客，除了一開始的50美元（約新台幣1637元）賠償讓旅客可以抵船上消費之外，後續再提供100美元（約新台幣3274元）賠償金，但這100美元賠償金必須明年底前再度搭乘歌詩達郵輪時，才能在船上折抵消費，這趟的服務費也不會向旅客收取。

搭乘旅客楊先生下船時接受媒體訪問表示，一開始船方沒有明講到底發生什麼問題，因此讓他們很擔心有安全疑慮，針對船方的賠償的確有人覺得太少，但也有人認為有賠償即可。

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旅客汪先生說，船公司一開始的處理不是很明確，也沒有明確告訴旅客發生什麼事，讓人有點不安，他個人後續並沒有被影響到，但下次要搭郵輪可能會選擇其他品牌。

根據航港局掌握，歌詩達郵輪這次的航程是8日到11日，由基隆港出發，中途停靠那霸、石垣島的航程，船上共3536名旅客，其中台灣旅客為3387名。（編輯：陳政偉）1140412