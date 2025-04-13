全台各地豪大雨致停電 台電：經搶修已全面復電

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（中央社記者張璦台北13日電）受鋒面過境影響，昨天入夜後全台各地降下豪大雨，伴隨雷擊及強風現象，影響電力設備故障。台電今天表示，新北、桃園、台中、嘉義、高雄等地區總計發生25件停電事故，影響逾5萬名用戶，經連夜搶修，今天上午已全面復電。

台電今天發布新聞稿指出，豪大雨易導致配電線路斷線及設備跳脫，台電人員不畏風雨第一時間趕赴現場，徹夜搶修，只為盡速復電，努力將停電對民眾造成的不便降到最低。

台電表示，昨天晚間8時16分及9時23分北部地區受豪大雷雨影響致輸電線路的架空地線受損，造成345kV輸電線路龍潭－竹工白線跳脫。台電輸電系統因有雙迴路設計持續正常供電，但部分地區有發生短暫電壓驟降；經過台電漏夜搶修，受損線路已於今天下午4時30分修復。

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台電指出，昨晚強風豪雨另造成數起樹木碰觸配電線路致斷線，雷擊亦造成設備故障。截至今天清晨，全台包含新北、桃園、台中、嘉義、高雄等地區總計發生25件停電事故，影響逾5萬名用戶。台電人員獲報後立即派員前往，風雨無阻連夜搶修，力求將停電影響降至最低，今天上午已全面復電。

台電表示，電網設備易受極端氣候發生故障，影響部分地區停電，台電將持續加強配電設備維護點檢，減少事故發生頻率，降低對民眾用電影響。對於輸電線路事故影響電壓驟降，造成用戶不便，台電深感抱歉，後續將強化供電設備巡視，努力減少類似事件發生。（編輯：楊凱翔）1140413