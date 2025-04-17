歐洲女子數學奧林匹亞競賽 台灣學子獲1金2銀1銅

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（中央社記者陳至中台北17日電）台灣學子參加在科索沃舉辦的2025年歐洲女子數學奧林匹亞競賽，抱回1金2銀1銅，國際排名第9。台中一中學生陳羿安摘金外，個人排名第21名，表現最佳。

教育部今天發布新聞稿指出，台灣派出4名學子參與歐洲女子數學奧林匹亞競賽（EGMO），在56個國家、219名參賽學生中，陳羿安獲得金牌（第21名）；新竹高商學生邱心柔（第42名）、北一女中學生王宥涵（第49名）獲得銀牌；宜蘭高中學生林昀臻獲得銅牌（第74名）。

陳羿安從小就熱愛數學，她在自我描述中提到，面對難題只會覺得很有趣，而不會放棄，總是對數學抱有好奇心，不斷探索未知與新奇。

指導老師梁勇能也讚許陳羿安對數學的投入，在中區數學能力競賽拿到全國二等獎後仍不滿足，繼續在數學領域中學習新知識，不斷練習題目並願意與同儕高手討論加深功力。

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教育部指出，今年台灣代表團從全國304名學生中選出4人，由國內大學21名教授組成輔導團隊負責培訓，陽明交通大學智慧計算與科技研究所副教授魏澤人擔任領隊、台灣師範大學數學系副教授林延輯擔任副領隊。另外，2018年與2019年國際數學奧林匹亞競賽銅牌得主鄭天盛也隨隊，協助競賽試題翻譯及成績仲裁。

教育部將分別頒發金、銀、銅牌學生新台幣20萬、10萬、5萬元獎學金，並可保送大學本學系（數學系），或是推薦進入大學各學系。台灣代表團預計本月18日返抵台灣。（編輯：李錫璋）1140417