部立苗醫添生力軍 感染專科女醫師加入陣容

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）曾在醫學中心歷練多年的感染科女醫師鍾承慧近日加入衛福部苗栗醫院團隊。院方今天說，感染科增添生力軍提升診斷精準度與照護整合水準，將擴大推廣社區健康與預防感染教育。

苗栗醫院院長徐國芳今天指出，感染科醫師養成不易，鍾承慧具有內科與感染科專科醫師資格，以紮實專業背景加入醫院服務陣容，為苗栗地區民眾帶來更貼近需求的感染專科醫療照護。

徐國芳表示，鍾承慧擁有多年臨床經驗，熟悉各類感染性疾病診斷與治療，專長涵蓋肺炎、泌尿道感染、骨關節感染、皮膚與軟組織感染、不明熱鑑別診斷、高齡感染照護、多重慢性病管理，以及愛滋病與性傳染病治療、疫苗施打與預防醫學衛教等。

徐國芳說，院內已開設感染科門診，有專業醫師的加入，不僅提升感染科在診斷精準度與照護整合上的水準，也強化了與病患之間的溝通連結，此外，也將參與社區健康推廣與預防感染教育，提升整體防疫意識與疾病識能。

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鍾承慧指出，感染科主要治療各種微生物感染所造成的疾病，微生物包括自然界中無所不在的病毒、細菌、黴菌及寄生蟲等，而感染所表現出的症狀是因身體發炎所造成，因此常見紅、腫、熱、痛等4大症狀，民眾若出現不明發燒、長時間咳嗽、皮膚紅腫發炎、頻尿或尿痛等症狀，皆可能是感染徵兆，應儘早就醫，尤其是年長者與免疫力較弱者，更要提高警覺。

她表示，期許將醫學中心積累的經驗帶到苗栗，透過即時的感染症診治、站在傳染病防治前線及偕同政府推動抗生素抗藥性管理計畫，守護苗栗民眾健康。（編輯：方沛清）1140417