國際模型公開賽逢甲大學登場 2直升機空降助陣

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台灣國際模型公開賽今天起在逢甲大學登場，國防部與逢甲大學也進行全民國防教育宣導，國防部同時出動眼鏡蛇直升機、黑鷹直升機空降逢大操場，吸引眾多軍事迷到場參觀。

「台灣國際模型公開賽—第3屆台中威逸暨全國科幻盃聯賽」，於19日至20日在逢甲大學育樂館登場。主辦單位表示，這次吸引來自海內外逾450名參賽者，並在場展示近800件精緻的模型作品。活動現場不僅有精美的軍事模型展示，還設有國軍精銳單位的人才招募展示，讓民眾有機會了解並參與國軍未來的發展。

國防部與逢甲大學攜手進行全民國防教育宣導，打造中部難得一見的國軍實裝展演，國防部並出動眼鏡蛇直升機及黑鷹直升機，空降學校操場，其中黑鷹直升機搭載尖端導航與通訊系統，擁有極高機動性與全天候作戰能力，象徵國軍現代化空中力量的核心戰力。

現場黑鷹直升機還開放民眾上去搭乘體驗，吸引很多民眾排隊，還有飛官跟民眾簡介機型及性能，參觀者都很興奮可以如此近距離接觸，直呼是很難得的經驗。

除了2架直升機空降現場，國防部也出動多項現役軍事裝備，包括雲豹八輪甲車、野戰喊話車，以及首次對民眾公開展示的野戰救護車、拖式飛彈車、重型消毒車等，展現國軍多元機動與救援能量。

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楊姓高中應屆畢業生也與同學一起到場參觀，她說，自己準備報考軍校，來到這裡看到真正的槍很酷，進軍校可能會碰觸到，覺得很帥。

逢甲大學表示，這場結合全民國防教育與現場實裝展示的活動，民眾可近距離感受國軍裝備的震撼與專業，深入了解國防科技的進化與官兵守護家園的堅定意志。除了軍事裝備的展示，國防部亦鼓勵參賽者以國軍軍武為主題進行創作，藉此提升民眾對國防事務的認識與認同。（編輯：李錫璋）1140419