全國醫療性凍卵凍精補助 國健署拚年底前上路

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）這是一場與時間賽跑的過程，人工生殖機構醫師吳成玄表示，凍卵療程對年輕癌症患者是龐大支出，盼中央接棒補助。國健署回應，醫療性凍精凍卵補助力拚今年順利上路。

癌症治療影響生殖功能，衛福部國健署推出醫療性生育保存補助試辦計畫，補助女性乳癌凍卵、男性血癌凍精，初期年預算支出約新台幣1億元。國健署長吳昭軍今天告訴中央社記者，計畫已送行政院，目前持續與宗教、家庭團體舉行會議，凝聚共識，努力讓新制在今年能順利上路。

台灣各縣市近年陸續推出醫療性凍卵補助，包含嘉義市醫療性凍精凍卵補助不限癌別，台北市擴大醫療性凍卵補助，台中市自今年起針對罹癌病友推出「醫療性凍卵凍精」補助計畫，今年27歲的癌友姍姍（化名）就是受惠對象之一，療程順利僅花費一半費用。

台中禾馨宜蘊生殖中心副院長吳成玄近日透過新聞稿分享姍姍的故事，她被診斷罹患大腸癌，醫師建議需儘快接受手術與化療，同時建議未婚、未有生育規劃的她，可在治療前考慮凍卵，並提供補助資訊。姍姍同意凍卵後，醫療團隊不到2週內完成凍卵療程，術後未出現任何併發症，讓她順利銜接後續癌症療程。

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吳成玄解釋，醫療性凍卵是對即將接受化療、放療，或有卵巢功能受損風險的女性，在治療前先凍存卵子，保存生育力，讓未來仍有機會懷孕。凍卵療程費用約新台幣10萬至12萬元，對年輕癌症患者來說是一筆不小支出，過去許多年輕病友因此卻步。

「許多患者聽到有補助才安心走進診間，這樣的政策真的幫到人。」吳成玄說，全國尚無統一的醫療性凍卵補助機制，僅部分地方政府提供不同標準補助金額與資格條件。他呼籲中央制定全國性補助政策，讓所有罹癌患者無論居住在何地，在對抗疾病同時仍保有對未來生育權的希望與選擇。（編輯：張雅淨）1140420