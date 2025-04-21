加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台美關稅談判 林佳龍：已建立管道密集諮商出口管制等議題
首頁 / 生活

特教服務計畫受理報名 表揚績優人員、特色學校

2025/4/21 11:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）為表揚大專特殊教育服務人員與學校貢獻，教育部表示，114年度大專校院特殊教育服務表揚計畫即日起至4月30日受理報名，預定8月頒獎，將表揚久任人員、績優人員和特色學校。

教育部今天發布新聞稿指出，114年度大專校院特殊教育服務表揚計畫的對象有3類，包括「特殊教育服務久任人員」，服務年資分為10年、20年及30年，還有「大專校院特殊教育服務績優人員」與「大專校院特殊教育特色學校」，歡迎各大專校院踴躍推薦報名。

google news透過 Google News追蹤中央社

為強化特殊教育相關人員榮譽感，促進經驗傳承，教育部也特別安排頒獎典禮，預定8月結合「大專校院資源教室新進輔導人員工作研習」舉行表揚，期望藉由表揚活動，建立新進人員投身特教實務工作的標竿，得以學習仿效，共同提升特教工作服務品質並傳承寶貴經驗。

教育部表示，表揚計畫不僅是對長期致力於特教服務人員及學校的肯定，更是對建構共融友善校園理念的實踐與推廣，期盼透過這份榮耀的傳遞，匯聚更多關注特殊教育力量，共同營造「自發、互助、共好」的教育環境。（編輯：張雅淨）1140421

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：