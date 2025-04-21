加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
教宗方濟各出身拉美天主教首位 不畏政治標籤針砭時事力倡和平
首頁 / 生活

男常感冒發燒昏倒高球場 罹急性骨髓性白血病

2025/4/21 17:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北21日電）許先生剛滿50歲，卻常疲倦、感冒發燒，甚至在高球場暈倒，竟是罹急性骨髓性白血病。醫生提醒此為成人最常見血癌，症狀不典型但惡化快，且近年國內研究發現，中壯年患者增加。

剛年滿50歲的許先生正值事業巔峰，經常與客戶相約打高爾夫球，自認體力不差，前陣子卻常感疲倦、骨骼疼痛等狀況，也頻繁感冒發燒。原以為是工作繁忙所致，直到某次在高爾夫球場上暈眩昏倒送醫，才檢查出罹患急性骨髓性白血病。

每年4月21日是世界急性骨髓性白血病日，中華民國血液病學會理事長柯博升表示，急性骨髓性白血病（AML）是成人最常見的血癌，台灣每年約新增1000名病患；因骨髓幹細胞基因突變，導致癌細胞過度增生，進而影響正常血球的數量，恐引發敗血症、肺炎或出血等嚴重併發症。

柯博升指出，急性骨髓性白血病常見4大症狀為「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」；因症狀不具特異性，易被民眾誤認為貧血或感冒，延誤就醫時機，但病情又常惡化快速，導致多數患者就診時有生命危險，是最惡名昭彰的癌症之一。

過去此疾病被認為較好發於年長者，不過中華民國血液病學會「急性骨髓性白血病工作組」召集人、台大醫院血液腫瘤科醫師侯信安指出，國內發生率不僅伴隨高齡化趨勢逐年攀升，且一項回溯性研究顯示，國內50歲至59歲中壯齡患者增加幅度顯著，呼籲中年民眾也不應輕忽。

google news透過 Google News追蹤中央社

除鼓勵病患積極NGS檢測、配合用藥治療，血液病學會與癌症希望基金會也提出對政策端的積極呼籲。癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，儘管目前急性骨髓性白血病的治療藥物選擇日益多元，健保給付的限制，導致患者需自費負擔次世代基因定序檢測（NGS）定額檢測外的差價，與部分未被給付的高額藥物費用。

許怡敏表示，盼政府提升NGS檢測給付預算、放寬藥物健保給付限制，避免癌友因面對治療的龐大經濟負擔，咬牙苦撐、甚至因此放棄治療希望。（編輯：吳素柔）1140421

柯博升
舊藥新藥取捨陷兩難 專家籲建立精準給付
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：