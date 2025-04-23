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調查：99%旅客認為旅行紓壓 逾6成從中獲得自信

2025/4/23 12:09（4/23 12:21 更新）
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根據旅遊業者調查，有8成以上旅客計劃出國旅遊，其中歐洲首次獲得台灣旅客必訪的第2名，調查中也顯示99%認為旅行幫助紓解日常壓力或情緒。（Klook提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月23日
根據旅遊業者調查，有8成以上旅客計劃出國旅遊，其中歐洲首次獲得台灣旅客必訪的第2名，調查中也顯示99%認為旅行幫助紓解日常壓力或情緒。（Klook提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月23日
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（中央社記者余曉涵台北23日電）根據旅遊電商平台調查，有99%旅客認為旅行幫助紓解日常壓力或情緒，甚至有66%的旅客認為可以透過旅程從中獲得自信，顯示旅程帶給旅客許多正向的改變。

旅遊電商平台Klook今天發布新聞稿公布最新的旅遊脈動大調查，是針對2025年有出遊計畫的旅客進行調查，了解旅遊偏好和預訂習慣。調查範圍包括台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、韓國、日本、澳洲、中國、印度、印尼、美國等14個重要市場，調查於2024年12月以線上問卷進行，鎖定18至40歲旅客，蒐集超過7000個有效問卷。

Klook說，根據調查顯示，旅客多半會因特定目的地而規劃行程，近3成旅客更是為了參加當地活動而出遊，其中最受歡迎的類型為文化節慶活動，包含藝術節、美食節等，其次為演唱會與音樂祭，運動賽事則以第3名緊追在後。

Klook指出，不論旅遊目的或參與活動類型為何，越來越多旅客表示能從中獲得紓壓與療癒，根據調查幾乎99%旅客認為旅行幫助紓解日常壓力或情緒，除了情感上的釋放，旅程也帶來許多正向的改變，66%旅客表示透過旅程能從中獲得自信。

除此之外，Klook說，也有超過6成旅客指出，透過旅遊可以擺脫生活的單調，甚至找回創意靈感。

Klook近期推出全球品牌活動The Best You，要透過系列廣告和活動，重新詮釋旅行的意義，同時也推出趣味人格測驗，幫助旅客找到最貼合自己的旅行面貌與目的地。

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Klook指出，調查中也顯示出國仍是不少旅客心中首選，根據調查高達84%的旅客已計劃在2025年出國旅遊，相較2024年成長了13%。

如果以台灣旅客來看，Klook說，今年台灣旅客的必訪目的地仍以日本為首選，但由歐洲首次奪得台灣旅客必訪第2名，第3和第4名則為持續受台灣旅客歡迎的韓國和泰國。（編輯：李錫璋）1140423

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