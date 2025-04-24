泰晤士亞洲高等教育峰會 台大獲傑出學生支持獎

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（中央社記者陳至中台北24日電）泰晤士高等教育舉辦的2025亞洲高等教育峰會中，台灣大學首次參賽，以整合校院學士、領域專長模組等的INT System獲得「傑出學生支持獎」。

台灣大學今天發布新聞稿指出，以舉辦世界大學排名著稱的泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE），於2019年起舉辦亞洲高等教育峰會，今年有超過500個提案，由國際評審團遴選出80個入圍者，競逐10個獎項。

台灣大學首次參賽，就從8所競爭學校中脫穎而出，獲得「傑出學生支持獎」，並是該獎項唯一的獲獎者。

台大獲獎的方案INT System，以點亮（Illuminating）、定向（Navigating）、跨域創新（Transforming）為主軸，整合學習規劃辦公室、領域專長模組與校院學士，透過全方位的支持系統，協助學生釐清學習與生涯方向，進而突破學科界線，打造獨特的學士學位。

台大教務長王泓仁表示，這次獲獎讓國際看見台大與台灣高等教育創新的成果。評審團特別讚賞台大能夠從學生的需求出發，有效結合學習規劃、課程模組與彈性學制，打造以學習者為中心，兼具深度與廣度的支持系統。

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王泓仁表示，台大目前已有270個領域專長模組，112學年有1/3的畢業生取得專長證書，展現深化與跨域的學習成果。

台大的未來大學計畫辦公室已出版6本「台大模式手冊」，與其他學校分享推動各項方案的經驗，期待能創造更多高教創新的對話與合作。（編輯：陳政偉）1140424