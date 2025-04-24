成人熱傷害案例增 綠色和平籲勞工預防指引擴增

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）綠色和平今天表示，近3年成人熱傷害病例增加7成以上，高溫降低勞工生產力，也造成可觀的經濟損失，建議加速使用再生能源、熱危害預防指引擴大適用所有戶外工作者。

綠色和平今天召開「高溫衝擊經濟與勞工健康」記者會，呼籲經濟部應盡速提出高溫對整體經濟影響評估、要求企業落實綠電責任，以及勞動部應強化雇主再教育，擴大高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引對象。

綠色和平媒體與推廣主任林郁芳指出，依據勞動部「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」的推估標準，2024年六都合計的第三級以上熱危害時數為1796小時，比2022年的1148小時多出653小時。

綠色和平氣候能源專案主任方君維說，近3年19至64歲成人的熱傷害人數，從2022年的1622人，增至2024年的2829人，增幅高達74.4%；2022跟2024年的4至5月熱傷害病例，增幅更達82.5%。

至於經濟承受的損失，方君維說，以勞基法的「基本薪資每月2萬8590元」除以「每月工時174小時」，得到每小時薪資，再乘以六都的戶外勞工人數、三級熱危害時數，計算出六都潛在經濟損失，以高雄市新台幣118億6747萬8966元最高，加總粗估六都經濟損失397億元。

根據綠色和平提供的資料，美國有研究顯示戶外工作者每年因為高溫減少41個工作日、收入損失約5000美元；英國政府2023年發布報告估算，2020年高溫對勞動生產力的影響，導致53億英鎊損失，約占當年GDP的0.2%。

綠色和平認為，經濟部應設計有效對策，同時也應加速使用再生能源，不要再依賴火力發電。在確保勞工權益方面，應針對特定產業進行明確規範，涵蓋所有戶外工作勞工適用此指引，像是外送員、發傳單者等。

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