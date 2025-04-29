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搭高鐵遊屏東吃黑鮪魚 票價最低7折起

2025/4/29 10:46（4/29 11:16 更新）
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台灣高鐵114年攜手屏東縣政府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案，針對自由行旅客利用飯店聯票或國旅聯票票價最低7折起。（台灣高鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月29日
台灣高鐵114年攜手屏東縣政府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案，針對自由行旅客利用飯店聯票或國旅聯票票價最低7折起。（台灣高鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 114年4月29日
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（中央社記者余曉涵台北29日電）2025屏東黑鮪魚文化觀光季將展開，高鐵今年攜手屏東縣府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案，除規劃4條1-2日遊程，針對自由行旅客利用飯店聯票或國旅聯票票價最低7折起。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，攜手屏東縣政府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案，精心規劃高鐵假期、飯店聯票、國旅聯票相關套裝行程，即日起至7月6日限時登場。

台灣高鐵說，高鐵假期4條1到2日遊程中，最推薦一日豐富行遊程，平日1人台北出發，只要新台幣2980元，除了包含至左營站的高鐵來回車票、車站至屏東東港的交通接駁，還有專人帶路暢遊華僑市場美食、參觀王船文化館、潮州鐵道園區，體驗在地文化及探索鐵道故事，再贈送東港華僑市場400元美食券、文青風潮鮮保溫袋、鮪魚造型冰棒等。

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針對自由行旅客，台灣高鐵說，選擇飯店聯票「搭高鐵．住高屏」與多家高屏地區飯店合作，加購高鐵車票最低可享78折，再享黑鮪魚1日遊行程加購優惠。國旅聯票「搭高鐵．遊屏東」提供旅客透過合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）訂購精選旅遊商品，可享加購高鐵票7折起優惠，內容包含左營-東港往返接駁、屏東海生館門票等。

台灣高鐵說，TGo會員於活動期間內訂購飯店聯票入住指定高屏飯店，或購買國旅聯票屏東地區旅遊產品，並於5月3日起至7月6日完成搭乘，即有機會抽中高鐵假期5000元抵用券、TGo會員點數1000點等。（編輯：李錫璋）1140429

#屏東縣政府
#台灣高鐵
#高鐵
#黑鮪魚
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