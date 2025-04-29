農業部鼓勵青農築夢國際 將啟動兩大發展計畫

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）農業部今天宣布，將啟動兩大「國際農業領導力發展計畫」，鼓勵青年赴海外學習農業經營與創新實務。

農業部發布新聞稿，「國際農業領導力發展計畫」包括：結合「青年百億海外圓夢基金計畫」與各國際組織、Nuffield International及雙邊合作夥伴國共同推動「次世代農業青年領袖培育營」（18-30歲），鼓勵青年赴海外學習農業經營與創新實務。

另將推動「Nuffield農業領導力培育計畫」（30歲以上），培養具國際視野的中堅農業經營者，成為台灣與全球接軌的關鍵領袖人才。

農業部表示，這不僅是個人發展的機會，更是為地方、為台灣農業產業提升競爭力的重要路徑，呼籲青年農民與企業積極參與國際事務，主動分享其在友善農法、地方創生與環境永續上的努力，推動台灣農業邁向永續新常態，強化消費端認同，也促進國際綠色農產貿易發展。

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農業部今天也舉辦「鏈結南半球：台澳農業新視野—2025農業合作與市場發展分享會」，現場與線上逾130位產官學研界代表展開多元經驗與策略的交流，希望以台灣農企業技術與澳洲公私夥伴共同推動以在地生產者需求為優先的合作關係，並鼓勵青年及農企業勇敢走向國際築夢，協助將台灣品牌的優質農業團隊推上全球舞台。

農業部表示，面對氣候變遷與全球貿易競爭的加劇，台灣農業必須邁向高值化與永續發展，政府作為推手與夥伴，將透過與各國農業合作機會，因應業者需求，協助突破現況、迎接轉型契機，澳洲不僅是台灣南向布局的重要夥伴，更在智慧農業、食農安全、生物防疫及綠色永續等領域具高度共識。（編輯：李亨山）1140429