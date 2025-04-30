孩子常發呆無法清楚表達不舒服 醫：恐癲癇發作

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）孩子常發呆、說話或動作突中止，無法清楚表達不舒服，這些看似無害的症狀，有可能是小兒癲癇發作。門諾醫院提醒，癲癇的臨床表現並非只有抽搐，及早發現並治療，避免惡化。

門諾醫院小兒科特約醫師張璽指出，小兒癲癇是一種可能影響嬰幼兒發展、學習的慢性疾病，有些孩子一年僅發作一兩次，家長若能提高警覺，早期接受診斷和治療，便能有效控制病情，避免長期影響。

研究顯示，約70%的癲癇患者可透過抗癲癇藥物獲得良好控制，甚至達到停藥的目標。然而若延誤治療時機，可能導致語言、認知與學習能力受損，進而增加日後出現行為障礙、社交適應困難的風險。

張璽特別提醒家長，應注意常見的癲癇警訊，包括孩子經常短暫失神或發呆、說話或活動突然中止、半夜驚醒伴隨肢體抽動、出現意識不清的重複動作（如舔嘴唇、揉眼睛）、意外跌倒後無法說明原因。若家長觀察到任一情況，應儘速尋求兒童神經專科醫師的協助。

門諾醫院表示，張璽是土生土長的花蓮人，畢業於花蓮高中，後赴台北學醫，目前擔任台北醫學大學附設醫院小兒科主任，同時為台灣小兒神經醫學會理事。雖然身居醫學中心重要職務，他始終心繫家鄉，今年起便隔週從台北返鄉，於門諾醫院提供門診服務。

張璽專長小兒癲癇、腦性麻痺等神經發展疾病，對於難以藥物控制的癲癇個案，運用基因檢測、神經影像檢查，甚至神經外科等多專科合作，讓花蓮民眾也能取得與台北醫學中心等級的醫療資源。

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「門諾是我回鄉服務的第一站，我希望這裡能成為專業醫療與家庭需求之間的橋梁。」張璽特別注重與家長的溝通，不僅解釋病因及治療方案，也願意耐心陪伴家長面對病情波動時的焦慮。他說，部分病童在治療初期難免會有病情起伏及藥物副作用，這時候醫師的角色除了提供醫療判斷，更是重要的心理支持。

張璽呼籲家長，小兒神經疾病涵蓋廣泛，包括癲癇、腦性麻痺、發展遲緩、自閉症等，雖然治療過程可能充滿挑戰，但透過及早診斷與積極介入，大多數孩子都能穩定進步。他鼓勵家長保持積極正向的態度，與醫療團隊共同合作，讓每個孩子都能在更好的環境中成長。（編輯：李淑華）1140430