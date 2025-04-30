專案進口輸液外漏 2批共8.9萬袋啟動回收

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（中央社記者曾以寧、陳婕翎台北30日電）去年國內輸液供應出現缺口，衛生福利部食品藥物管理署啟動專案輸入。食藥署今天公告，有2批共8.9萬袋專案輸入生理食鹽水注射液，因外漏、外溢的不良情形，啟動回收。

食藥署發布回收「百特醫療產品股份有限公司」專案輸入的0.9%生理食鹽水（500mL），共2批號藥品，經廠商評估啟動回收。

食藥署副署長王德原接受媒體採訪說明，經接獲醫療機構通報，這2批藥品有外漏、外溢的不良情形，經請廠商調查後，廠商於4月11日主動通報食藥署啟動回收。

王德原指出，這2批號藥品已銷售數量約8萬9970袋，食藥署已要求廠商於5月11日前完成回收，並繳交調查報告及預防矯正措施，倘藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法處以新台幣20萬至500萬元罰鍰。

至於國內生理食鹽水供應狀況，王德原說明，日前永豐公司已恢復相關生理食鹽水注射液的供應；食藥署專案輸入的生理食鹽水的部分也已經分配完畢，現行國內所有生理食鹽水將回復自由市場機制。

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王德原指出，從113年6月12日到114年3月17日，專案進口輸液共輸入500c.c.的1104.3萬袋，並依照醫院申請數量進行分配；回收的8.9萬袋，是於今年3月分配給多間不同醫院使用，啟動回收後，還有其他專案分配的輸液，且當時永豐已恢復供應，因此不會因此出現短缺問題。

永豐化學工業股份有限公司為國內市占率最高輸液大廠，去年5月起因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造。衛福部透過專案輸入，及請國內廠商增加生產，協助補上停產出現的缺口。（編輯：管中維）1140430