世新廣電畢展登北流 7組原創專輯展多元曲風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北4日電）世新大學廣電系暨影視學程今年聯合畢業展演專輯展於北流中心率先登場，共有7組創作者展現多元曲風，並邀請金曲獎得主擔任講評人，學生在詞曲創作與表演上的用心也獲得肯定。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新廣電系有超過2000名學生，每年畢業展演的規模與影響力不斷擴大，世新大學校長陳清河感謝所有指導老師與家長對學生創作的支持，並期許一系列展演能持續傳遞創意與熱情。

世新廣電系暨影視學程今年畢業展「拼．湊 Collage」以專輯展為序章，昨天在台北流行音樂中心率先登場，7組創作者涵蓋City Pop、R&B、嘻哈、抒情等多元曲風，並融入弦樂、大提琴、豎笛等多樣化編制，呈現不同的聲音層次與舞台魅力。

指導老師戚務蒖提到，今年的音樂專輯創作不僅吸引廣電系廣播與聲音設計組的學生參與，更有來自電影組與電視組的學生加入，展現跨領域合作成果；這次舞台還有大量真實樂手的現場演奏，讓每首作品更具生命力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專輯展的講評人邀請金曲獎最佳編曲人與最佳樂團得主「佛跳牆」的鍵盤手吳貞儀（牙牙）和世新廣電系兼任教師張廷瑋擔任，他們一致肯定學生在詞曲創作與表演上的用心，認為學生已具備與業界接軌的潛力，張廷瑋更分享自身留美深造的經驗，為學生提供許多實用建議。

世新廣電系展演除了專輯展，還有3大重點展演，包含5月9日至11日於華山文創園區舉行的複合展，將結合開幕式、傑新獎頒獎典禮與創作者星光大道；5月16日至18日的影音展將在台北西門威秀影城放映學生的影視作品；6月14日與15日的聲音劇場於台灣戲曲中心小表演廳進行。（編輯：管中維）1140504