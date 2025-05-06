加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派現場／巴黎石磚路保護存續引關注 千年歷史面對交通與環境挑戰
首頁 / 生活

國中小推全民國防教育 教師工作坊實地走訪軍區

2025/5/6 14:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北6日電）政府在國中小推動全民國防教育，但教師不見得有軍事經驗。教育部於是在4、5月間舉辦工作坊，邀請教師實地參訪左營軍區、陸軍第五地區支援指揮部等，將實務轉化為教學素材。

教育部今天發布新聞稿表示，國中小推動全民國防教育融入式教學，今年4、5月分別舉辦國中、國小工作坊，邀請有意願的教師參與，除了安排課程講授及經驗交流外，也透過實地參訪，豐富教案設計。

國中教師被安排到左營軍區故事館，透過參觀軍區相關設施、各式艦艇模型及地標，進而了解海軍發展歷程及現代國防任務，作為課堂教學的素材與延伸，並到雄讚體驗教育基地，體驗直升機模擬駕駛等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國小場次則參訪陸軍第五地區支援指揮部，認識後勤支援體系運作，並搭乘運輸車輛，體驗防災救護、加熱式餐盒等，讓教師了解生活中常見的應變技能與資源。

教育部期盼教師們將研習所學所見，落實於課程活動中，讓全民國防教育「教得有趣、學得有感」，協助學生們從小建立正確的國防意識。（編輯：李錫璋）1140506

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：