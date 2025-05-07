慶祝國際護師節 台中榮總5月起加薪留才

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中榮總今天舉辦國際護師節慶祝大會，院長傅雲慶在致詞時表示，5月起，全院護理師平均每月加薪2000至3000元，同時推動留任與進階獎勵機制支持進修與交流。

5月12日是國際護師節，台中榮總今天舉辦國際護師節慶祝大會，國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員吳志揚、傅雲慶出席，會中表揚166名優秀護理人員，肯定他們在臨床照護與專業服務上的卓越表現。

台中榮總護理部統計指出，113年門診263萬人次、住院8萬1000人次、急診7萬5000人次，手術量突破5萬3000台。這麼龐大的醫療服務有無數護理人員默默地堅守及付出。

傅雲慶致詞表示，護理人員提供「五心級照護」，以愛心、耐心、細心、關心與責任心守護病人，是醫療體系中最堅實、最溫暖的堡壘。

為強化護理發展，傅雲慶指出，院方持續投入資源，調升薪資福利與教學津貼，自5月1日起，全院護理師平均每月加薪新台幣2000至3000元，同時推動留任與進階獎勵機制，每年編列經費支持進修與交流，拓展國際視野。

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台中榮總表示，2025年加速軟硬體智慧化發展，與鴻海公司合作成功開發出全國第一台AI護理機器人Nurabot，分攤護理師非專業性的勞務工作，如病床間的檢體運送，可助護理師減少每天30%的工時，並獲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親簽Jensen Huang Loves Me（黃仁勳愛我）。

台中榮總指出，院方並導入生成式AI技術於文字與語音客服、部署防疫機器人，開發AI預測風險模型、智慧症狀照護應用程式、護理衛教平台、傷口與造口護理紀錄系統等創新智慧工具不勝枚舉，不僅減輕護理負擔，更提升效率與病患滿意度。（編輯：張銘坤）1140507