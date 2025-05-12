未來一週天氣穩定 西半部高溫30度以上

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（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部中央氣象署今天表示，未來一週大致是穩定的天氣型態，白天暖熱「溫暖如夏」，西半部高溫在攝氏30度以上，東半部也在27度以上。

氣象署預報員林定宜表示，明天東半部及基隆北海岸有零星短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨，但是雨量不多，大致上是比較穩定、多雲偏乾的天氣型態；氣溫方面，北部及東北部有涼意，低溫在18度到22度，但是白天溫度上升，西半部高溫可到30度至32度，東半部則是27度到29度，日夜溫差大。

林定宜說，14日到15日東南部有零星短暫雨，午後山區要留意短暫陣雨，中南部33度，北部也有32度以上，16日到19日環境轉成偏南風及西南風型態，各地多雲到晴，白天暖熱，午後雨區擴增，北部、東北部有雨，其他山區有局部短暫陣雨。

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另外，林定宜提醒，馬祖及金門在14日及16日容易有局部霧或低雲的狀況。

至於下一波鋒面，林定宜說，目前研判20日及21日會有鋒面在北部海面，但因為是後期預報，所以要再觀察。（編輯：管中維）1140512