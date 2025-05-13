歐盟獎學金簡章公告 甄選20名每年補助1.6萬美元

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（中央社記者許秩維台北13日電）114年教育部歐盟獎學金甄選簡章即日起於網站公告，共20個名額，獲選者每年可獲1.6萬美元（約新台幣48萬元）獎學金，為期2年，6月2日到30日受理報名。

教育部今天發布新聞稿表示，「新伊拉斯莫斯聯合碩士課程」是歐洲聯盟執行委員會支持的國際教育計畫，由歐洲各國優秀大學跨國合作，每個學科至少有3個歐盟國家、3所以上大學供學生選擇。

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就讀課程期間，學生有機會在2所以上不同學校、不同國家就讀，並獲歐洲2個以上國家畢業證書，如果申請課程獎學金經甄選為正取，每學年至多由歐盟執委會提供2.5萬歐元（約新台幣83萬元）補助。

教育部表示，為支持台灣學子跨國學習，深入了解歐盟政經文化發展，教育部95年起與歐盟執委會合作，為申請「新伊拉斯莫斯計畫」未獲歐盟執委會獎學金但取得「備取生」資格者，提供教育部歐盟獎學金，截至113年，已131名學子獲獎完成留學歐洲美夢，具歐盟執委會文教總署2025-2026學年「新伊拉斯莫斯計畫」聯合碩士課程獎學金備取生資格者可踴躍報名。（編輯：李明宗）1140513