美國進口炸雞裹粉檢出致癌農藥 1077公斤退運銷毀

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，包含旗下有多家台灣知名餐廳的香港商赫士盟食品企業，從美國進口的炸雞裹粉被發現殘留致癌農藥，不符規定，超過1077公斤全數退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共有10項不合格產品，如日本鮮藍莓、越南金萱茶、印度孜然、越南碳酸飲料、中國大陸辣椒乾等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

在不合格產品中，包含香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司進口產品，食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體聯訪時表示，這批美國進口的炸雞裹粉（CRISPY BATTER MIX），被檢出殘留農藥環氧乙烷1.4mg/kg；環氧乙烷為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.1mg/kg為法規值。

鄭維智表示，這批不合格的美國「炸雞裹粉」共計1077.75公斤，全數在邊境依規定退運或銷毀。食藥署會針對「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」在邊境由2%至10%的一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

另外，這次共有3批自越南輸入的「鮮榴槤」，在邊境被檢出重金屬鎘不合格。鄭維智說明，輸入業者分別為「至誠鮮果貿易有限公司」、「展騰企業社」、「兆勝貿易有限公司」報驗的越南「鮮榴槤」，檢出重金屬鎘介於0.07mg/kg至0.18mg/kg。

鄭維智表示，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他未列蔬菜及水果類，經去核、梗、冠、籽等非供食用之部位後適用限量為0.05mg/kg。這次在邊境被檢出重金屬鎘不合格的鮮榴槤，共計約4萬3784公斤，必須退運或銷毀。

鄭維智進一步說明，食藥署針對「至誠鮮果貿易有限公司」、「展騰企業社」、「兆勝貿易有限公司」在邊境由20%至50%的加強抽批查驗調整為逐批查驗，也就是100%檢驗重金屬鎘合格後才可以輸入。

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根據食藥署統計，民國113年11月5日至114年5月5日止，受理越南報驗的「鮮榴槤」，報驗批數為313批，檢驗不合格批數為4批，不合格率為1.3%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘不合格。

鄭維智表示，食藥署已從114年4月1日起至114年6月12日止，在邊境對越南報驗的「鮮榴槤」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。（編輯：方沛清）1140513