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中原大學生攜馬武督推特色禮盒 咖啡渣變礦石皂

2025/5/21 11:51
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（中央社記者許秩維台北21日電）中原大學學生團隊攜手新竹馬武督咖啡生產合作社，設計「礦韻時光」企業禮盒，禮盒設計結合馬武督的礦業歷史，並將咖啡渣製成礦石造型手工皂，展現綠色循環經濟。

中原大學廣告行銷服務學習課程今天舉行成果發表會，共有4組學生團隊展示作品，此課程已連續開設19年，由企業管理系與商業設計系教師共同帶領學生，服務地方非營利組織與社會企業、推動地方發展，實踐環境永續。

中原學生團隊攜手馬武督咖啡生產合作社推出「礦韻時光」企業禮盒，並將咖啡生產的副產品咖啡渣，轉化為兼具功能與美感的手工香皂，禮盒設計也以「低碳、環保、零浪費」為原則，減少過度印刷與耗材使用，展現綠色循環經濟。

團隊成員李予晴表示，新竹馬武督過去曾是礦石開採區，現在則生產無毒無農藥咖啡；團隊從馬武督的礦業歷史與轉型經驗出發，打造兼具情感深度與儀式感的企業贈禮提案，以雙層盒結構模擬地層剖面，除了咖啡包，還有當地婦女用回收咖啡渣製成的礦石造型手工皂，除了讓咖啡渣有第二生命，也提供在地就業機會。

另一組中原學生團隊則透過產學合作，在已廢棄的苗栗卓蘭內灣國小白帆分校打造「果然慢活村」，將廢棄校園轉化為結合在地農業特色的多元體驗場域，提升大眾對卓蘭水果之鄉的認識。

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團隊成員莊媛智提到，白帆分校廢棄已久，卓蘭鎮公所一直希望能夠活化，由於此場域有草地和木棧板空間，加上卓蘭在地有許多小農，因此團隊結合露營和農園體驗，設計龍鬚菜或水果採摘、明信片拓印、楊桃茶製作、橘子燈籠創作等活動，讓旅客體驗大自然與農園的魅力。

莊媛智分享，在試營運期間，不少家庭客對體驗活動給予好評，有小朋友非常喜歡明信片拓印，還用拇指蓋印畫出全家人露營的樣子，讓人印象深刻；未來會將這份活動設計方案提供給卓蘭鎮公所，作為活化白帆分校的參考。（編輯：管中維）1140521

#中原大學
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