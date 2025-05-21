遭質疑包庇狼醫 衛福部查詢平台1個月內規劃

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）民間團體呼籲衛生福利部成立平台供民眾查詢狼醫，立委今天指出，衛福部早在今年1月承諾儘速完成建置，至今卻不見進度，質疑包庇狼醫，衛福部次長林靜儀允1個月內完成規劃。

台灣醫療改革基金會近日再度建議，由衛福部將狼醫名單公布網站供民眾查詢，確保就醫權益。今天立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛福部、教育部就「性騷擾防治及外聘督導制度精進作為」專題報告並備質詢。

民進黨立委林淑芬說，醫師被控性騷擾與性侵害事件頻傳，性侵案零容忍是社會共識，民眾盼著就醫前可查詢醫療人員是否曾涉及相關刑事案件，但衛福部承諾建立的查詢平台不見蹤影。

林淑芬指出，醫療人員涉嫌性騷擾或性侵頻傳，受害者不僅是成年，還有未成年族群，明明兒少法規定猥褻兒童者可公布姓名，台灣對狼師、幼保人員等涉及性別不當對待者，可以處以終生或數年內不可以任用，但對猥褻兒童的狼醫卻是輕輕放下，甚至還可以繼續服務。

林淑芬認為，「衛福部是包庇狼醫的幫凶」，衛福部明明可以從既有的醫事查詢系統進行改良，卻不斷用需要尋找法源依據為藉口，導致遲遲未兌現今年1月盡快建置平台提供民眾查詢的承諾，導致民眾想要自保，搜尋醫師是否有前科或移送懲戒，都至今仍然找不到管道。

林靜儀說，醫事人員查詢系統一定會精進、一定要改進，目前衛福部長邱泰源正在瑞士日內瓦帶領世衛行動團活動，待邱泰源返台後將立刻與其討論，允諾1個月內完成規劃，確保未來醫事人員查詢系統透明公開醫療人員是否有執行業務不當移送懲戒等相關紀錄。

林淑芬另提到，醫師利用醫療職務犯罪，如今不論中央或地方等各單位的標準都是「判刑確定」才可以交付懲戒。參考國際做法皆是判刑前、依照主管機關調查結果就可以吊銷執照，如美國、加拿大不當觸碰患者或與性有關不正當行為，在沒有判刑前，就可以吊銷執照。

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國民黨立委陳菁徽臨時提案表示，面對醫療場域出現性騷擾、性侵等行為，衛福部、醫院與醫師公會都有權依法移送懲戒，但卻都拘泥於「判刑確定」，導致懲戒程序緩不濟急，無法即時處理嚴重違失，要求衛福部對於現行醫師法作出函釋，說明清楚移送懲戒明確時機等。

林靜儀表示，衛福部將再度向衛生局與公會發文說明，只要業務上違背醫學倫理或不正當行為，只要經相關單位認定就可以移送懲戒，非判刑確定才可以移送懲戒，法律是道德最低底線，這牽涉重大醫學倫理，過去做法確實過度保守，希望醫事團體更積極處理。（編輯：陳清芳）1140521