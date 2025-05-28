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吳德榮：鋒面接近今愈晚雨愈大 明防雷擊強風及瞬間強降雨
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悶熱上看33度 午後各地降雨機率增晚間更明顯

2025/5/28 08:27（5/28 08:35 更新）
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圖為高雄大港橋周邊民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社台北28日電）氣象署預報，今天下午起隨著鋒面接近，各地降雨機率增加，晚上整體雨勢會更趨明顯。氣溫方面，感受較悶熱，高溫可達攝氏33度。凌晨發布陸上強風特報，新北9等縣市黃燈留意強風。

氣象署預報，今天水氣增多，中部以北及東半部地區至恆春半島雲量偏多，不定時有零星降雨出現，尤其東北部地區可能有較大雨勢，下午起隨著鋒面接近，各地降雨機率增加，到晚上整體雨勢會再更趨明顯。

溫度方面，氣象署預報，北台灣高溫約27、28度，其他地區普遍仍為30至33度，感受較悶熱；夜晚、清晨各地低溫為23至26度，感受稍涼。澎湖25至30度，金門23至26度，馬祖21至24度。

氣象署凌晨發布陸上強風特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為黃色燈號有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

其中，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1140528

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28日午後鋒面接近 29日全台有雨西半部防豪雨
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