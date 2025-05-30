國3南向環東至南港紫爆時速僅4公里 下午留意10地雷路段

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）今天是端午連假首日，隨著天氣轉晴，國道車流逐步湧現，交通部高速公路局預計，下午10路段易壅塞，而根據即時路況資訊，國3南向環東至南港時速僅4公里。

根據國道即時路況顯示，截至下午1時45分止，國3南向環東至南港呈現車速20公里以下的紫色，時速僅4公里。而時速40公里以下路段，包括國1南向湖口服務區至竹北、國3北向木柵至南深路、南向大溪至龍潭、國5南向南港系統至石碇。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹系統、彰化系統至員林，國1北向東湖至汐止、高架堤頂至汐止；國3南向樹林至龍潭、快官至霧峰、田寮至燕巢系統（事故）；國3北向木柵休息站至南港系統，其餘路段行車大致正常。

高公局指出，預計今天下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統。

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其他還有國3南向中和至關西、寶山至茄苳、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城；國10西向仁武至左營端等路段。高公局建議，國5南向可在下午5時後出發。

根據高公局統計，上午國道有3起追撞事故，造成車流回堵2公里至9公里。（編輯：吳素柔）1140530