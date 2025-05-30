端午連假首日 估省道14路段易壅塞

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）今天是端午連假首日，返鄉及出遊車潮陸續湧現，交通部公路局預估，14處路段省道易壅塞，建議民眾出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞路段及時段。

交通部公路局發布新聞稿，預測省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台18線銜接國3中埔交流道、台86線銜接國1仁德系統及銜接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

同時，還有主要省道幹道，台9線蘇花、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段，及觀光景點聯外道路，台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段。

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公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局指出，已請客運業者在端午連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，連假也推出國道客運優惠措施，民眾若有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。（編輯：方沛清）1140530