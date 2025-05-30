台灣防疫佳再報捷 4屠宰場豬內臟豬皮獲准銷菲

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣昨天剛獲得世界動物衛生組織（WOAH）認定為目前亞洲唯一3大豬病非疫國。農業部今天宣布好消息，菲律賓核准台灣4家屠宰場的豬內臟及豬皮輸銷菲國。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞稿，菲國核准台畜、和榮意、嘉一香及泰安4家屠宰場生產的豬內臟及豬皮輸銷菲國。

防檢署指出，這是台灣繼民國112年獲菲國同意豬肉准入後，再獲菲國同意擴增輸菲品項。

防檢署表示，透過官方與產業間良好合作關係，以豬肉國家隊模式，成功讓優質的台灣豬肉產品續獲國際市場肯定，實為政府與民間攜手共同努力的豐碩成果。

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防檢署表示，菲國於111年9月來台，查核6家屠宰場並於112年4月同意其生產的冷凍豬肉輸菲，但當時並未同意內臟及豬皮等品項；續經政府及前揭品項輸菲的業者通力合作，配合菲國農業部於113年11月，再次派員來台就台灣屠宰場生產內臟及豬皮的設施設備及屠宰衛生檢查流程進行查核，終獲菲國核准台灣豬內臟及豬皮輸菲。

防檢署表示，台灣除成功防堵非洲豬瘟於境外，更撲滅口蹄疫及清除豬瘟，展現產官學界良好的合作機制及厚實防檢疫水準，未來將持續致力維護台灣畜禽健康，杜絕國外疫病傳入，結合政府各部門與民間的力量，全力推動台灣優質農畜產品拓展出口市場，積極將優質的台灣豬推向世界舞台，再創產業榮景。（編輯：管中維）1140530