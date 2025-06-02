台日研究食用紅豆起源 繩文人會選育農作物

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（中央社記者許秩維台北2日電）台日跨國團隊由遺傳學角度切入，經由研究確認，現在的食用紅豆起源於日本，且日本初始農業歷史比過去認知更早，日本最早的原住民「繩文人」已有選育農作物的能力。

台灣大學今天發布新聞稿指出，過去主流觀點認為，日本最早的原住民「繩文人」靠狩獵、採集、捕魚為生，而日本農業主要起源於「彌生人」，約3000年前自東北亞大陸將稻米傳入九州，後傳播到日本各處；近年考古研究懷疑，繩文人可能會選育農作物，但缺乏直接證據。

在國家科學委員會「哥倫布計畫」與「國際年輕傑出學者計畫」支持下，台灣大學生態學與演化生物學研究所教授李承叡與日本農業食品產業技術綜合研究機構研究員內藤健組成跨國研究團隊，探究日本種原庫的紅豆。

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分析整個亞洲的紅豆種原遺傳多樣性，研究團隊發現，野生型紅豆約在3000至5000年前，於日本中部逐漸發生遺傳變異，轉變為現今的栽培紅豆；這項發現證實，繩文人不僅是狩獵採集民族，更有初始農業知識及選育能力，為考古學界的推測提供植物遺傳學的直接證據，研究成果刊登於國際期刊「科學（Science）」。

研究團隊表示，由於古老作物種子在潮濕的東亞不易保存，考古學研究多依賴被燒成炭化狀態的種子或陶器內的種子印痕，難以確定種子顏色變化的時間點；團隊找到控制紅豆顏色變化及其他馴化性狀的基因，並發現這些基因在近萬年前就已產生變化，顯示繩文人對紅豆的選育，可能比過去認知的更早。（編輯：吳素柔）1140602