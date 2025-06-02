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台灣牡蠣口感勝進口 人工附苗可望克服減產挑戰

2025/6/2 11:58
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）台灣牡蠣近幾年因氣候變遷與蟲害而減產，越南等進口牡蠣逐年增加。農業部水產試驗所透過科學儀器分析，證實台灣牡蠣口感比進口佳，未來可望透過人工附苗技轉，克服減產挑戰。

水試所今天發布新聞稿，為解析台灣在地蚵仔味，與國立台灣海洋大學合作，運用精密科學儀器，揭開本土牡蠣的美味密碼。

水試所說，台灣西南沿海得天獨厚的水文條件適合牡蠣生長，其中以彰化、雲林、嘉義、台南等地區所養殖的牡蠣最具代表性。這些牡蠣在不同環境條件下孕育出獨特風味，口感肥美、鮮甜，與進口牡蠣相比，不僅碳足跡短、新鮮度佳，也更符合台灣消費者的飲食期待。

水試所與海洋大學透過氣相層析質譜儀（GC-MS）與液相層析儀（HPLC）等精密科學儀器，分析國產牡蠣的游離胺基酸、呈味核苷酸及肝醣等風味物質，發現牡蠣的鮮甜味與麩胺酸、天門冬酸、丙胺酸、甘胺酸等呈味胺基酸的含量密切相關，整體而言本土牡蠣在總呈味、鮮味及甜味胺基酸的表現多略高於進口境外牡蠣。

另外，水試所發現，肝醣賦予牡蠣濃郁的口感，3至9月正值產季的本土蚵在肝醣的含量上也顯著高於進口境外牡蠣；而不同產地的牡蠣因為生長環境的差異，也反映在香氣上。透過蚵仔煎、蚵嗲等傳統飲食技藝加持，更可展現台灣牡蠣的多元魅力與獨特性。

農業部漁業署積極輔導國產牡蠣業者導入水產品溯源制度，讓消費者可以買到真正的國產牡蠣。

根據農業部統計，近幾年台灣牡蠣生產量下降，在民國107年前，每年都超過2萬公噸，最高曾達3.2萬公噸，112年降至約1.6萬公噸。

水試所分析，台灣牡蠣減產與海水溫度上升等氣候變遷及蟲害、海洋環境受污染有關。

另外，便宜的進口牡蠣也構成競爭，109年進口量首度突破2000公噸，111年超過5000公噸，112年超過6000公噸，113年近7000公噸，進口牡蠣來源以越南最多，占進口量一半以上。

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農業部長陳駿季日前在立法院答詢時說，台灣每年牡蠣消費需求約2萬至2.2萬噸，過去幾年因天然災害多，降低產量，才增加進口牡蠣。陳駿季提到，水試所已成功開發人工附苗，未來可有效降低養殖成本與穩定產量。

水試所說，人工附苗培育的牡蠣具較良好的抗病性，目前正試種中，並由漁民分析比較與天然苗的差異，之後也會由水試所將人工附苗技術移轉給民間。（編輯：陳清芳）1140602

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