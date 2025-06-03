公職獸醫月領不開業獎金1至3萬元 6月上路

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）為拉近公職獸醫師與民間動物醫院獸醫師的薪資差距，農業部今天表示，行政院核定6月1日起，公職獸醫師（佐）每人每月將增加新台幣1萬元至3萬元的不開業獎金。

農業部發布新聞稿，盼經由發放不開業獎金的方式加薪，拉近公職獸醫師與民間動物醫院獸醫師的薪資差距，激勵公職獸醫師（佐）士氣，達到長期留才、攬才的目的，讓防疫經驗傳承，共同守護國人健康與動物福利。

農業部指出，公職獸醫師在維護動物健康、促進畜牧產業發展及確保肉品安全方面，扮演不可或缺的角色。

在1997年口蹄疫爆發時，豬肉外銷中斷，國內豬價暴跌，導致我國整體經濟損失高達1700億元。農業部說，隨著口蹄疫非疫區地位的維持、非洲豬瘟的成功阻絕、推動豬瘟撲滅工作，到禽流感與狂犬病疫情的控制，公職獸醫師的專業貢獻，對我國的農畜產業及公共衛生安全具有深遠影響。

農業部表示，近年來隨著防疫、檢疫及動物保護等業務持續增加，公職獸醫師工作負擔日益加重；加上民間獸醫市場活絡薪資優渥，公職薪資競爭力不足，導致人才持續流向民間動物醫療，已對動物防疫體系穩定性構成嚴重威脅。

總統賴清德與行政院長卓榮泰院長期關心我國公職獸醫師人力短缺問題，肯定公職獸醫師在防疫檢疫上的專業貢獻，力挺農業部研擬設立「公職獸醫師（佐）不開業獎金」，提升公職獸醫師薪資待遇、穩定人力結構，避免基層動物防疫人員流失，透過強化基層獸醫師人員薪資結構，確保第一線防疫人力的穩定。

農業部強調，動物防疫檢疫攸關產業發展與公共健康，以獎金制度強化公職獸醫師留任誘因，是確保畜牧產業發展與食安維護的關鍵因素。

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農業部說，實施「公職獸醫師（佐）不開業獎金」政策，在強化獸醫師人力穩定與保障的基礎下，有助於加強辦理動物防疫、動物檢疫、肉品檢查、動物實驗研究、動物醫療、動物保護、公共衛生、食品安全、養殖管理等各公職獸醫師相關業務，確保台灣動物防疫檢疫體系持續穩定發展，穩固防堡壘、守護人畜安全。

據農業部統計，目前台灣公職獸醫師不到千人。（編輯：吳素柔）1140603