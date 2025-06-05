認識纏身麥可傑克森的白斑症 醫師破除4迷思

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）白斑症是民眾相對陌生的皮膚疾病，受其困擾的知名人士並不少，已故流行音樂天王麥可傑克森就是其一。醫師今天破除白斑症的4大迷思，包含不具傳染性等，盼消除社會偏見。

每年6月25日是世界白斑日，是麥可傑克森（Michael Jackson）逝世的日子，盼透過這名巨星的生命故事，推動社會理解與支持白斑症患者。台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋今天在發布最新的白斑臨床治療共識與照護指南記者會上表示，社會大眾對白斑症缺乏正確認知，導致許多病友時常在人際互動中受挫，逐漸影響自我認同。

林口長庚醫院白斑治療中心主任黃昭瑜說，麥可傑克森就是白斑症患者，因為疾病與公眾的眼光，造成極大心理負擔，最終只能漂白皮膚。隨著醫療科技進步，目前臨床上已有多元的治療方式，包括照光治療、外用標靶藥物治療，及全身性藥物治療、手術色素移植等。

黃昭瑜進一步介紹白斑症，是一種後天自體免疫疾病，因黑色素細胞功能喪失，形成特徵為界線清晰、大小不一的色素脫失斑塊，可能出現在體表各處。全球盛行率約1至2%，任何年齡與族群皆可能罹患。白斑症患者特別常見甲狀腺自體免疫疾病，盛行率約12.3%至19.4%。

根據台灣皮膚科醫學會白斑臨床治療共識指出，白斑症雖無明顯身體不適，卻對患者心理健康造成嚴重影響。黃昭瑜說，據心理健康問卷的調查結果發現，29%白斑症患者有憂鬱、33%焦慮，顯示白斑症不只是「外觀問題」，須適時提供心理支持與轉介。

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社會上對白斑症仍存在許多需要釐清的觀念，黃昭瑜提出4大常見迷思，一一破除。第1個是「白斑症會傳染」的迷思，事實上，白斑是非感染性的自體免疫疾病，不具傳染性；第2個迷思是「白斑症會遺傳」，有家族病史者較易發病，但非絕對遺傳疾病，僅約10%至20%病患有家族史。

第3個迷思是「白斑症患者不能吃淺色食物」，黃昭瑜表示，白斑症與食用維生素C、牛奶等淺色食物無關，飲食並不會直接影響病情進展；第4個迷思則為「白斑症患者不能曬太陽」，事實上，適量的日曬有助於色素再生，但必須做好防曬措施，避免皮膚曬傷受損，建議避開正午陽光。（編輯：李淑華）1140605