卓榮泰加碼 台鐵花東會員點數平日8倍假日5倍

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（中央社記者賴于榛台北5日電）考量花東地區民眾高度仰賴鐵路運輸，交通部推出台鐵花東優惠措施，給予花東會員點數平日5倍、假日3倍的點數回饋。行政院長卓榮泰今天拍板加碼至平日8倍、假日5倍，相當於花東民眾平日享有約9.2折、假日9.5折的票價優惠。

交通部今天在行政院會報告「TPASS推動成效及台鐵花東優惠措施」，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會轉述，卓榮泰院會中指出，政府自民國112年至114年共編列新台幣200億元推動TPASS定期票，截至目前為止，已有1453.8萬人次購買，使用人次高達11億人次以上，成為許多上班、上學的通勤族不可或缺的票證工具，對於鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統、降低通勤成本，助益顯著。

卓榮泰指出，感謝交通部與各縣市政府共同合作，行政院將加速核定未來4年的「TPASS 行政院通勤月票執行計畫（115年至118年）」TPASS 2.0計畫，持續提升公共運輸運量，均衡城鄉區域發展。

另外，台鐵票價6月23日起調漲，考量花東地區民眾高度仰賴鐵路運輸需求，交通部今天提出台鐵花東優惠措施，讓涉及花東的台鐵會員享有會員點數加倍送。根據措施方案，適用對象為加入台鐵會員且設籍花蓮或台東縣，適用範圍為起迄任一站位於花蓮縣及台東縣境內；優惠方式是購買對號列車車票，享有點數倍數贈送。

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交通部原方案為給予花東會員點數平日5倍、假日3倍的點數回饋，卓榮泰院會中指出，他決定再加碼為平日8倍、假日5倍的點數回饋，相當於平日享有約9.2折、假日9.5折的票價優惠，希望透過此一優惠方式，讓台鐵除衡量財務結構計算票價外，也能提供東部鄉親更多優惠。

卓榮泰也要求，交通部與台鐵公司針對上述優惠方案妥善說明，回應地方迫切與關切的需求，並持續滾動檢討此項優惠措施的實行成果，更進一步照顧花東居民的城際交通需求，並實質降低民眾乘車的交通負擔。（編輯：張均懋）1140605