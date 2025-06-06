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各地防午後雷陣雨 留意熱帶擾動發展

2025/6/6 09:07（6/6 09:27 更新）
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圖為台北市信義區民眾騎腳踏車撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
圖為台北市信義區民眾騎腳踏車撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）中央氣象署表示，今天水氣稍多，午後各地有局部短暫雷陣雨，普遍高溫攝氏30至32度，而本週末至下週菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，將持續關注。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天偏西南風帶來一些水氣，西半部上午會有零星短暫陣雨，其他地區多雲偶見陽光，午後都是局部短暫雷陣雨，而午後山區比較可能會有局部大雨。

黃恩鴻指出，7至9日天氣類似，各地都是多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，差別在於局部大雨區域不同，其中7日西半部山區有局部大雨，8日北部地區與中部山區有局部大雨發生機率，未來幾天清晨至上午中南部也會出現局部陣雨。

氣象署表示，本週末至下週菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，但發展強度及位置仍有不確定性，將持續密切觀察熱帶系統發展動態，以及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。

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由於今年首颱還未出現，黃恩鴻指出，6月10日之後天氣變化須留意未來熱帶擾動移動和發展，目前成形機率高，可能變成熱帶性低氣壓，甚至不排除形成颱風。

氣溫部分，黃恩鴻表示，今天雲量較多，普遍高溫約30至32度，而大台北盆地和花東縱谷可能會再更高。（編輯：謝雅竹）1140606

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黃恩鴻
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