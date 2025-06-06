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疫情升溫有廠商酒精漲價 藥師質疑發災難財

2025/6/6 13:58
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（中央社記者曾以寧台北6日電）國內COVID-19疫情升溫，基層藥師協會理事長沈采穎今天指出，近期有較多民眾購買酒精，但在叫貨時接獲廠商通知，有國內酒精大廠漲價1成，質疑有廠商想「發災難財」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續上升，衛生福利部疾病管制署預估，疫情將於6月底至7月初達高峰，單週估逾20萬人次就診。

疫情升溫也帶動酒精買氣，沈采穎今天接受媒體聯訪表示，近期在自身藥局觀察到，酒精買氣上升，幾乎「熱賣」。

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沈采穎表示，自己昨天原本想向國內1間市占率不低的酒精大廠多叫一些貨，沒想到廠商卻表示，自當晚午夜起要漲價1成，且也無法增加進貨量，只能訂1箱；至於漲價原因，廠商並未進一步說明。

沈采穎指出，國內酒精主要廠商中，目前僅接獲1家表示要漲價，但是其他家是否會跟進，「還很難說」。而近期國內疫情上升，在此敏感時機進行漲價，自己認為並不適合，且也不禁讓人懷疑，是否有廠商想趁機「發災難財」，盼政府介入調查。（編輯：吳素柔）1140606

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