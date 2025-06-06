高教工會質疑蘭陽學院改辦 教部將徵詢私校諮詢會

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（中央社記者陳至中台北6日電）高教工會今天指出，蘭陽技術學院有意轉型社會福利基金會，避免退場後校產「歸公」。教育部表示，學校法人的確有提出改辦計畫，預計6月上旬徵詢私校諮詢會意見。

位於宜蘭縣頭城鎮的蘭陽技術學院（以下簡稱蘭陽學院），受到少子女化衝擊，於111學年度起停辦。

高教工會今天發布新聞稿指出，蘭陽學院位於車站後的精華地段，停辦後土地建物財產總額估達新台幣17億4827萬元。鉅額校產來自民國55年復興工專（蘭陽學院前身）創辦人林才添等人捐贈創設，加上歷年來政府給予的補助累積而成，「絕非任何個人私產，而是高教公產」。

高教工會指出，蘭陽學院停辦後，董事會向教育部提出改辦為社會福利基金會，是「假借社福之名，行掌控鉅額校產之實」。大專和社福基金會的設置標準、人事進用資格、待遇標準民主治理、財務公開、採購規範等法規管制強度截然不同。私校退場先解散，由政府規劃做公益使用，才是正道。

教育部以文字回應中央社，依「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」第34條第2項規定，蘭陽學院所屬法人應於民國114年7月31日前完成恢復辦理、新設、合併或改辦事宜，屆期未完成，將走向解散。

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教育部表示，該校法人於113年12月19日提出改辦計畫，擬變更為「財團法人宜蘭縣私立蘭陽社會福利基金會」，辦理社會福利相關業務。

教育部表示，依私立學校法規定，預計於今年6月上旬召開私立學校諮詢會徵詢意見。後續將視私校諮詢會建議，辦理後續的程序。（編輯：管中維）1140606