大漢技術學院停辦走入歷史 最後一次畢業典禮

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）大漢技術學院今年8月將停辦走入歷史，今天舉行最後一次畢業典禮，包含碩士班、日間部學院部、進修部學院部與專科部等學制共176人畢業，學校歡迎民眾及校友到校巡禮。

大漢技術學院校長林岳輝頒授畢業生學位證書並進行「撥穗」儀式，象徵著師長對學生們過去努力的肯定，他勉勵畢業生大膽勇敢追求夢想，並期許學生們要誠摯地向一路支持協助的人表達感激；學校停辦後會秉持落實轉型、利眾福民、永續經營的方針持續發展。

今年的應屆畢業生共176人，其中20名碩士畢業生分別為企業管理系流通與行銷管理研究所、土木工程與環境資源管理研究所；學院系所包括機械工程系、土木工程與環境資源管理系（所）、企業管理系流通與行銷管理碩士班、休閒遊憩與觀光餐旅管理系等。

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關於學校停辦相關處置，主任秘書邱天佑接受媒體聯訪表示，3月20日教育部到學校辦理學生分發說明會，至4月9日為止，共282名學生填寫分發問卷，其中19名確定畢業或轉學或屆滿修業年限而選擇不接受分發，其他263名學生中，扣除應屆畢業生，碩士班研究生分發到中國科技大學，學院部學生分發到佛光大學。

邱天佑指出，預計在7月畢業生離校後，大約15名未畢業碩士班研究生，將分發到中國科技大學繼續就讀，學院部大約90名學生，將分發到佛光大學；但依照學生要求在原大漢技術學院校址成立佛光大學「大漢專班」，讓學生按原系名、原課程標準表繼續就讀直到正常畢業年限，落實教育部堅持保障學生的受教權。（編輯：張雅淨）1140608