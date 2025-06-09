天河青力計畫7/1開跑 做公益拿獎金減輕學貸負擔

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（中央社台北9日電）天河基金會開辦的「青力親為‧千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益，今年申請日期改從7月1日開始，只要在民國113年11月1日至114年10月31日至合作社福單位擔任志工，就有機會申請新台幣1.6萬元獎勵金。

天河基金會指出，為減輕青年的經濟壓力，自108年開辦「青力親為‧千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵負擔學貸、不放棄理想的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，不忘付出時間與心力，投入公益、關懷弱勢，6年來已有2424名志工成功請領獎勵金。

基金會舉例，學生「小容」家中經濟狀況普通，就讀私立大學視覺傳達設計系，學貸負擔比同輩高出數倍。出社會後進入設計業，又碰到重要親人逝世，接連打擊使她掉入生命低谷。受到曾擔任青力志工的大學室友鼓勵，選擇到新事社會服務中心服務，接下海報、賀卡和官網設計、影片剪輯等任務，搖身一變成新事中心的重要角色，為社會盡一份心力。

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天河基金會說明，今年度「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫自7月1日起開放申請，截止日期為10月31日，只要是從113年11月1日至114年10月31日從事青力計畫合作社福單位志工活動的青年，都有機會獲得1.6萬獎勵金。

基金會說明，申請資格為84年1月1日後出生的國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生；於113年第2學期（含）前任一學期曾申請就學貸款者；113年11月1日至114年10月31日之前曾擔任本計畫合作社福單位志工，詳情可參考申請計畫連結：https://www.wisdomshare.com.tw/index.php?action=plan-detail&id=4。（編輯：蘇志宗）1140609