台灣米外銷日本 農業部長陳駿季估114年逾萬噸

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）農業部長陳駿季今天赴新竹縣視察湖口白米裝櫃情況時指出，透過辦理日本通路業者交流媒合會與協助推廣等方式拓展外銷，預計台灣米今年全年外銷日本量可破1萬公噸。

陳駿季、新竹縣長楊文科、湖口鄉農會總幹事周星江等人今天前往湖口鄉農會農產加工廠視察湖口白米裝櫃情況，陳駿季並為外銷白米封櫃。陳駿季說，期許台灣米站穩日本市場，持續發光。

陳駿季表示，農業部透過辦理日本通路業者交流媒合會、提供海外行銷推廣資源、協助廠商參加東京食品展等方式，鼓勵糧食業者積極拓展日本外銷市場，今年度大有收穫。

他說，1至5月外銷日本的台灣米已達7759公噸，為去年同期的6倍以上，更為去年全年輸日數量近2倍，預計台灣米今年全年外銷日本數量可望突破1萬公噸。

周星江表示，湖口鄉的白米113年持續穩定拓展日本市場，出口量達1200公噸；今年上半年持續與上達糧業國際股份有限公司合作，在4月下旬至6月上旬陸續出口外銷日本，總計出口量達1200公噸。

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楊文科指出，在日本出現稻米短缺與米價上漲之際，正是台灣擴大稻米外銷日本的機會，日本米食文化對於稻米品質重視，出口日本的台灣米需通過608項農藥殘留檢驗，也證明新竹縣的稻米品質安全獲認可。

農業部今天發布新聞稿指出，近期日本稻米價格上漲、市場供需失衡，造成消費者擔憂。台灣米在品種選育、栽培技術、品質管理及食味口感上與日本相近，外銷日本更具優勢。（編輯：戴光育）1140609