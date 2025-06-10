逢甲機電系補辦畢典補助交通費 學生：還是會遺憾

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）逢甲大學機電系畢業典禮由於性平事件臨時取消，校方今天表示，將於20日補辦典禮，並提供畢業生親友交通費補助。對此，馬來西亞籍畢業生表示，還是會遺憾，已經錯過了。

馬來西亞籍張姓畢業生今天接受媒體訪問，他表示，爸爸來台參加畢業典禮，前天返回馬來西亞，已將校方後續處理方式告訴爸爸。對於畢業典禮臨時取消，後續將補辦並給予交通費補助，張生表示，還是會遺憾，已經錯過了。

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而當事學生家長昨天透過聲明指出，校方3度承諾不讓對方參加畢典，對方卻出現，讓女兒害怕站牆邊，從未主張對方未離開就不能舉行畢典。張生則說，他不是受害者，不能感同身受，但當下女生應該會惶恐。

逢甲大學機電系6日畢業典禮由於性平事件臨時取消，校方將於20日補辦典禮，校方提供畢業生親友交通費補助。機電系畢業生人數，大學部以及碩士班共150人，外籍生則有4人。（編輯：謝雅竹）1140610