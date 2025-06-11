熱帶低壓最快今晚生成 12日起影響台灣連3天防大雨

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天表示，颱風蝴蝶持續朝海南島移動，對台無直接影響；在菲律賓東方海面最快今晚生成新的熱帶低壓，朝台灣移動，12至14日防局部大雨或豪雨，13日距台最近、雨勢最盛。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，輕颱蝴蝶距離台灣仍有1000多公里遠，對台灣沒有直接影響，未來會逐漸接近海南島，預估14日北轉進入華南一帶，減弱消散。

黃恩鴻指出，目前要關注的是在菲律賓東方海面的熱帶擾動，最快今晚增強為熱帶性低氣壓，明天北移至巴士海峽，13日距離台灣最近；由於大氣環境不佳，整合困難，預估在台灣附近就會減弱，不易再增強為颱風。不過，在熱帶性低氣壓接近的過程，仍會帶來大量水氣。

黃恩鴻說，明天這個即將生成的熱帶低壓會逐漸接近，帶動整個大低壓帶北移，台灣附近轉偏東南風，花東、南部有局部大雨，中部以北多雲、午後山區有局部大雨；13日天氣最不穩定，東半部、中南部局部短暫陣雨或雷雨，南部可能有豪雨發生，其他地區可能有大雨。

黃恩鴻指出，14日轉偏西南風，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區為多雲，午後短暫雷陣雨。

15日起至18日持續偏西南風，水氣減少，中南部偶有不定時短暫陣雨或雷雨，其中16日、17日留意局部較大雨勢發生，北部、東半部為多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣。

19日起太平洋高壓逐漸增強，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣。

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氣溫方面，黃恩鴻提到，未來一週變化不大，各地低溫約攝氏26至28度，降雨期間高溫約30至33度，未降雨時感受悶熱，高溫約35度左右。

黃恩鴻提醒，明天起至15日基隆北海岸、東半部、南部沿海、澎湖地區有長浪發生的機率。（編輯：管中維）1140611