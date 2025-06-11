水稻新品種「臺東36號」通過命名 品質佳利栽培

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）農業部台東區農業改良場指出，成功選育水稻香米新品種，具有爆米花香氣及能抗病、抗倒伏，兼具優良品質與良好栽培特性，昨日通過審查命名為「臺東36號」。

台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，農改場稻作研究團隊歷經7年努力，成功選育具爆米花香氣、米質優、抗稻熱病及抗倒伏特性的香米新品系－東稉育1102098號，10日經水稻新品種命名審查會議，獲得審查委員一致通過命名為「臺東36號」。

農改場指出，審查委員依據田間生育狀況與農藝性狀的表現，一致肯定新品種具有良好株型、抗稻熱病、抗倒伏性、產量穩定及食味佳等優良特性。可提供稻米產銷契作集團產區選擇新品種參考，有利稻米競爭力提升。

台東區農業改良場作物改良科助理研究員郭丞恩表示，水稻新品種「臺東36號」是於107年第1期作以「臺東30號」為母本、「臺東35號」為父本的雜交後代進行選拔，由第5世代選出東稉育1102098號品系，歷經產量比較試驗、區域試驗及各項檢定，表現優異。

郭丞恩指出，「臺東36號」屬中晚熟品種，於全國區域試驗第1期作、第2期作均具有穩定的產量表現，稻穀每公頃平均產量分別為5256公斤與3686公斤，與對照品種「臺稉9號」產量接近，秧苗期耐寒性佳，並對稻熱病及褐飛蝨具有抗性；穀粒飽滿，米粒外觀品質良好，食用品質為A-B級，優於或等同於良質米推薦品種「臺稉9號」。

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農改場表示，近年稻米市場消費趨勢以米質為導向，台灣香米品種目前的栽培面積約1萬1000頃，占全年水稻種植面積5.5%，顯示香米品種深受消費市場喜愛。

在氣候變遷下，農改場指出，水稻病蟲害發生及植株倒伏風險也較以往增加，新品種「臺東36號」兼具優良品質與良好栽培特性，預期推廣後可獲得消費者及稻米產銷契作集團產區歡迎，能為稻米產業的發展有所貢獻。（編輯：戴光育）1140611