未吸菸無咳喘肺癌仍上身 家族病史是高風險因子

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（中央社記者張榮祥台南11日電）45歲蔡姓男子參加公司健檢，被檢出末期肺癌，蔡男不解自己未吸菸、無咳喘或其他不適症狀，為何肺癌仍上身；病史詢問後得知父親曾罹肺癌，家族病史是高風險因子之一。

成大醫院內科部醫師林建佑今天在記者會指出，蔡男胸部電腦斷層掃描發現左上肺1顆直徑3公分腫塊，雙側肺部各偵測到3顆直徑1-2公分結節，支氣管鏡切片檢查確診是第四期肺癌，屬於末期。

林建佑表示，肺癌初期多半沒有明顯症狀，腫瘤長到3公分，患者也可能毫無不舒服感覺，即使出現輕微咳嗽，也難以與各類呼吸道疾病區分；許多病患等到咳血、呼吸困難、頭痛或骨頭疼痛等明顯警訊時才就醫，通常已是肺癌晚期。

衛生福利部國民健康署2022年癌症登記年報，當年度新增肺癌病例1萬7982人，死亡1萬53人，都是所有癌症中最高的；值得注意的是，超過一半肺癌患者在確診時已屬晚期，5年存活率不到10%，若在肺癌第一期時發現，5年存活率則超過90%。

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林建佑說，肺癌常無明顯症狀，無症狀並不代表無肺癌；X光為二維影像，不易偵測1公分以下肺部結節，即使是1公分以上結節或腫塊，也可能因位置或密度而未被發現。

目前，低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT）是國際實證、降低死亡率早期肺癌篩檢工具，高風險族群應定期檢查，提升早期發現率，提升存活率，守護健康。（編輯：陳仁華）1140611