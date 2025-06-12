桃機第3航廈北登機廊廳 114年底前啟用

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（中央社記者余曉涵台北12日電）國發會日前表示桃機第3航廈分階段啟用，預計9月15日前啟動北登機廊廳；交通部長陳世凱則說將在年底前啟用。桃機今天說明，預計北登機廊廳9月完工，但還需軟硬體測試，力拚年底前全數開放。

國發會結合相關部會共同推動「均衡台灣重大建設」，國發會日前指出，桃機第3航廈分階段啟用，北登機廊廳為首批啟用區域，預計9月15日前啟用北登機廊廳。

國發會管制考核處處長李奇並說，希望在中秋節、國慶日前就可營運，可增加8個登機門，民眾過去到較遠的登機門需要搭接駁車，未來可以透過北登機廊廳抵達，緩解機場內交通。

不過，北登機廊廳啟用時間可能往後延，交通部長陳世凱昨天接受廣播節目訪問指出，北登機廊廳將在年底前啟用。

對此，桃園機場公司指出，第3航廈北登機廊廳已完成主要結構工程及固定空橋安裝，現正進行水、電、機電等設備安裝以及室內裝潢工程與家具進場，估計9月可完成。

桃機指出，北登機廊廳是全新設施，橫跨空橋登機門、航機導引、行李運送、資通訊系統及消防設備等多項系統介面運作，需與航空公司、地勤業者、設備維護商，乃至安檢、檢疫、證照查驗及海關等公務單位更密切整合，確保啟用後能提供旅客穩定便利的服務，發揮登機門調度與提升機場運作效率的目標，因此爭取有充裕的時間做更嚴謹的系統驗證作業。

桃機表示，在作業面上，北登機廊廳採共用候機室設計，與現行第1、2航廈的內候機室不同，相關人員在登機作業、入境或轉機動線安排，以及航空保安措施等必須完成充足的教育訓練。

由於北登機廊廳從第2航廈D10候機室繼續延伸，桃機指出，串聯2座航廈的破牆連接工程必須兼顧24小時營運機場的航班停靠、旅客入出境的需求為優先，猶如穿著衣服改衣服，也增加工程所需時間。

桃機強調，未來幾個月內將加速進行系統整合測試、消防安檢、營運前系統整合測試及工作人員演練，在交通部長指示的年底前全數啟用8個登機門目標下，盡速啟用投入營運。

至於第3航廈進度，桃機指出，土建、機電工程分別自民國110年6月、10月動工，113年11月完成航廈主體16支巨柱吊裝，現正進行主航廈屋頂、鋼構等結構組立，以及南登機廊廳鋼結構及基礎施工，預計116年完工啟用。

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根據桃機公司規劃，已確定第3航廈由華航、長榮、星宇3家國籍航空公司進駐；不過，南北登機廊廳則配合航務分配，彈性使用，各家航空公司，包括外籍航空的班機都可停靠，考慮旅客及航空公司的便利性最重要，尤其尖峰時段，可減少使用需要接駁的遠端機坪。

桃機指出，第3跑道的建設所需用地，是由桃園航空城計畫區段徵收作業辦理，配合先建後遷方式，全部用地取得期程由原訂113年11月底，調整延至115年12月底。桃機除持續分區進行相關工程，亦配合檢討計畫並依程序辦理後續事宜。（編輯：張雅淨）1140612