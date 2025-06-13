日管處宣導SUP安全及環保 攜手志工、業者清垃圾

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）日管處、南投縣體育會SUP立槳委員會今天舉辦SUP安全知識宣導暨百人淨潭，眾人在水面、湖邊清出瓶罐、塑膠等垃圾。日管處呼籲遊客享受水上活動時，不忘落實安全與愛護水域。

提升民眾水域遊憩安全意識、深化環境保護理念，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天在日月潭北旦水域舉辦SUP安全知識宣導暨百人淨潭，邀100名潭區飯店及旅宿業者、水域遊憩經營業者、社區志工、學生等民眾參加，眾人合力清出4、5大袋垃圾。

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維護日月潭水域、岸際環境是日管處例行工作，今天清出垃圾以塑膠類、瓶罐為主。日管處表示，活動結合在地水域教育專業團隊，規劃一系列水上安全知識宣導與環境教育，包含水域遊憩安全知識教學與救溺、垃圾分類教育，並帶領參與者划槳至潭區撿拾水面垃圾，傳遞「安全體驗、友善水域、永續日月潭」理念。

日管處長柯建興說，勉勵參與者以實際行動響應環保，並呼籲遊客享受水上活動時，落實安全與愛護水域，成為綠色旅遊推動者，也透過教育日深化遊客對立式划槳運動正確認識與水域風險辨識能力，並實踐政府與社區、民間團體合作推廣生態友善旅遊目標。（編輯：張雅淨）1140613