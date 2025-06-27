長榮航桃園-休士頓開航10週年 載客率常年維持9成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

巨人攜長榮辦Hello Kitty日 4.2萬人進場人氣爆棚

另外，長榮航空說，為慶祝休士頓與台北市締結姐妹市關係64週年，長榮航空與台北市政府共同推出特別觀光優惠專案Taipei Your Next Adventure，要邀請休士頓市民搭乘長榮航空的直飛航班，親自體驗台北的獨特魅力。（編輯：黃名璽）1140627

蕭伊芳說，早期比較多是農產品，近10年逐漸轉換為電子產品、電腦及零組件，石油也是其中重要的一部分。

她表示，近年台灣企業進入德州更多也更快速，雙邊交流也更為密切，很多台灣公司也注意到德州是值得投資的一塊，未來台灣與德州的貿易額成長在全美可說是名列前茅，未來成長空間仍非常大。

駐休士頓台北經濟文化辦事處長蕭伊芳說，2015年台灣與休士頓的貿易額約11億美元，去年達到111億美元，代表過去10年雙方經濟交流快速增長至約10倍。

休士頓市今天也頒發「市長文告」（Proclamation）給長榮航空，並把今天訂為「休士頓的長榮航空日」。

休士頓市副市長馬薩（Martha Castex-Tatum）表示，長榮航空桃園-休士頓航班提升了休士頓在國際門戶的地位和聲譽，並促進當地的經貿和旅遊產業發展，以及台灣和其他亞洲地區文化和商業交流的機會。

休士頓旅遊局（Houston First）總裁赫克曼（Michael Heckman）表示，感謝長榮航空的參與和貢獻，很高興在2023年度造訪休士頓的遊客已經突破260萬，這個亮眼的成績對他們來說意義非凡。

他表示，在雙方共同努力下，這10年來，從一開始的每週3班，成長到現在每週7班，透過綿密的航網，旅客也可從台北轉往亞洲各大城市，讓休士頓航線的載客率常年都保持在9成。

孫嘉明表示，長榮航空是台灣唯一一家飛航休士頓的航空公司，為連結兩地最重要的空中橋梁，開航初期即與休士頓旅遊局簽訂合作備忘錄，共同投入資源、開發旅遊市場。

（中央社記者余曉涵休士頓26日電）長榮航空桃園-休士頓航線開航10週年，長榮航空總經理孫嘉明表示，從初期每週3班到現在每週7班，休士頓航線載客率常年保持在9成。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。