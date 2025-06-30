加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
內政部公布防空避難指引 說明防護姿勢、避難位置選擇等應變方式
首頁 / 生活

三井海洋郵輪來台考察 布局東亞航線將納台灣港口

2025/6/30 14:10（6/30 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
三井海洋郵輪考察團6月22日至29日派遣代表來台進行為期8天7夜的踩線行程，為布局東亞航線，業者表示，未來航程將納入台灣港口。（三井海洋郵輪提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年6月30日
三井海洋郵輪考察團6月22日至29日派遣代表來台進行為期8天7夜的踩線行程，為布局東亞航線，業者表示，未來航程將納入台灣港口。（三井海洋郵輪提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北30日電）港務公司總經理王錦榮日前赴日拜會三井郵輪高層，邀請派員來台考察，而三井海洋郵輪考察團在「踩線」後表示，未來航程將納入台灣港口，滿足日本高端市場對深層文化旅遊體驗期待。

為強化台灣港口在亞洲郵輪市場地位，台灣港務股份有限公司持續積極拓展國際郵輪合作，其中以日本商船三井集團（MOL）旗下全新高端郵輪品牌三井海洋郵輪（Mitsui Ocean Cruises）為重點行銷對象。

港務公司發布新聞稿表示，總經理王錦榮今年6月初率團赴日拜會三井郵輪高層，邀請其派員來台考察，而三井海洋郵輪在6月22日至29日派遣代表來台，進行為期8天7夜的踩線行程。

港務公司指出，透過這次深入的實地考察與文化交流，期盼能促成海洋富士號正式將台灣港口納入其東亞航線規劃，進一步強化台日郵輪航線的合作與連結。

google news透過 Google News追蹤中央社

三井海洋郵輪代表表示，此次台灣踩線行程令人驚豔，不僅看見港口設施的進步與專業接待水準，更深刻體驗到地方文化魅力與觀光潛力，未來航程將納入基隆港、高雄港、蘇澳港、台中港與安平港等地，並積極推動台灣作為東亞航線中重要且具吸引力的掛靠港，以滿足日本高端旅客對深度文化旅遊的需求。

三井海洋郵輪旗下「海洋富士號」為商船三井集團近年推出旗艦級中型高端郵輪，總噸位約3萬2000噸，可搭載約450位旅客，以日本高端旅遊市場為主，並強調日式精緻服務與小型奢華體驗，預計2025年起安排東亞等地航程。（編輯：李亨山）1140630

#日本
#台中港
#王錦榮
#東亞
#高雄港
#基隆港
#港務公司
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：