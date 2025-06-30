三井海洋郵輪來台考察 布局東亞航線將納台灣港口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北30日電）港務公司總經理王錦榮日前赴日拜會三井郵輪高層，邀請派員來台考察，而三井海洋郵輪考察團在「踩線」後表示，未來航程將納入台灣港口，滿足日本高端市場對深層文化旅遊體驗期待。

為強化台灣港口在亞洲郵輪市場地位，台灣港務股份有限公司持續積極拓展國際郵輪合作，其中以日本商船三井集團（MOL）旗下全新高端郵輪品牌三井海洋郵輪（Mitsui Ocean Cruises）為重點行銷對象。

港務公司發布新聞稿表示，總經理王錦榮今年6月初率團赴日拜會三井郵輪高層，邀請其派員來台考察，而三井海洋郵輪在6月22日至29日派遣代表來台，進行為期8天7夜的踩線行程。

港務公司指出，透過這次深入的實地考察與文化交流，期盼能促成海洋富士號正式將台灣港口納入其東亞航線規劃，進一步強化台日郵輪航線的合作與連結。

透過 Google News 追蹤中央社

三井海洋郵輪代表表示，此次台灣踩線行程令人驚豔，不僅看見港口設施的進步與專業接待水準，更深刻體驗到地方文化魅力與觀光潛力，未來航程將納入基隆港、高雄港、蘇澳港、台中港與安平港等地，並積極推動台灣作為東亞航線中重要且具吸引力的掛靠港，以滿足日本高端旅客對深度文化旅遊的需求。

三井海洋郵輪旗下「海洋富士號」為商船三井集團近年推出旗艦級中型高端郵輪，總噸位約3萬2000噸，可搭載約450位旅客，以日本高端旅遊市場為主，並強調日式精緻服務與小型奢華體驗，預計2025年起安排東亞等地航程。（編輯：李亨山）1140630